Πάρκο Τρίτση: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά – Βρέθηκαν 17 κάλυκες
Περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν μεταξύ τους και έβγαλαν όπλα - Οι κάλυκες που βρέθηκαν ήταν τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων
Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πάρκο Τρίτση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 1.55 τα ξημερώματα όταν, για άγνωστο λόγο, περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν μεταξύ τους και έβγαλαν όπλα. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο φθορές σε έναν τοίχο αποθήκης και σε ένα κοντέινερ.
Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον φύλακα του χώρου. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν 17 κάλυκες τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ την υπόθεση την χειρίζεται πλέον η Ασφάλεια Ιλίου.
