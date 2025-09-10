Πάρκο Τρίτση: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά – Βρέθηκαν 17 κάλυκες
ΕΛΛΑΔΑ
Συμπλοκή Πυροβολισμοί Ρομά

Πάρκο Τρίτση: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά – Βρέθηκαν 17 κάλυκες

Περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν μεταξύ τους και έβγαλαν όπλα - Οι κάλυκες που βρέθηκαν ήταν τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων

Πάρκο Τρίτση: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά – Βρέθηκαν 17 κάλυκες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
14 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πάρκο Τρίτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 1.55 τα ξημερώματα όταν, για άγνωστο λόγο, περίπου 30 Ρομά συνεπλάκησαν μεταξύ τους και έβγαλαν όπλα. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο φθορές σε έναν τοίχο αποθήκης και σε ένα κοντέινερ.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον φύλακα του χώρου. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν 17 κάλυκες τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ την υπόθεση την χειρίζεται πλέον η Ασφάλεια Ιλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τα κατέρριψαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας, ένα έπεσε σε σπίτι

Γιατί το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα - Ανατροπή ισορροπιών σε Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκία

iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης