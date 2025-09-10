Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία;
Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία;
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σημαίνει πάντοτε αγορές βιβλίων, σχολικών ειδών, στολών και αθλητικών ρούχων, έναν μακρύ κατάλογο που εκτινάσσει τις οικογενειακές δαπάνες - Σταθερές τιμές και μικρή ανάπτυξη στην αγορά του 2025
Κάθε χρόνο η επιστροφή στα σχολεία συνοδεύεται από δαπάνες για τις οικογένειες. Πολλοί γονείς αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μειώσουν τα έξοδα του Σεπτεμβρίου, με το μεταχειρισμένο υλικό να αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.
Σχολικές τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη και διάφορα άλλα απαραίτητα έξοδα βρίσκονται στη λίστα των γονιών. Πάμε να δούμε πόσο θα στοιχίσει κατά μέσο όρο φέτος το πρώτο κουδούνι.
Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, χιλιάδες γονείς σπεύδουν να κάνουν έρευνα αγοράς για σχολικά είδη, με τις τιμές να είναι ήδη τσουχτερές.
Προτεραιότητα δίνεται στα σχολικά είδη (84%), ακολουθούν τα βιβλία (73%) και τα ρούχα (70%), ενώ 16% δηλώνει ότι θα αγοράσει και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
Οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρσι, ενώ κάποιες κατηγορίες εμφανίζουν μείωση.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το κόστος για σχολική τσάντα κυμαίνεται μεταξύ 25 και 75 ευρώ, για τις κασετίνες από 12 έως 18 ευρώ, τα βασικά τετράδια από 8 έως 12 ευρώ, τα μπλοκ ζωγραφικής από 2 έως 4 ευρώ.
Το κόστος των βασικών σχολικών ειδών για έναν μαθητή δημοτικού κυμαίνεται από 45 έως και 257 €, ανάλογα με το επίπεδο ποιότητας και την μάρκα.
Σε πολλές περιπτώσεις το ο πλήρες “καλάθι” για έναν μαθητή φτάνει τα 80–120 €, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 300 €.
Πρακτικές επιλογές και σύγκριση τιμών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
