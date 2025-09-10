Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία;
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολική χρονιά 2025 - 2026 Τιμές σε σχολικά είδη Σχολεία Βιβλία Σχολική τσάντα Καλάθι των Σχολικών Ειδών

Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία;

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σημαίνει πάντοτε αγορές βιβλίων, σχολικών ειδών, στολών και αθλητικών ρούχων, έναν μακρύ κατάλογο που εκτινάσσει τις οικογενειακές δαπάνες - Σταθερές τιμές και μικρή ανάπτυξη στην αγορά του 2025

Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία;
Κάθε χρόνο η επιστροφή στα σχολεία συνοδεύεται από δαπάνες για τις οικογένειες. Πολλοί γονείς αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μειώσουν τα έξοδα του Σεπτεμβρίου, με το μεταχειρισμένο υλικό να αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.

 Σχολικές τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη και διάφορα άλλα απαραίτητα έξοδα βρίσκονται στη λίστα των γονιών. Πάμε να δούμε πόσο θα στοιχίσει κατά μέσο όρο φέτος το πρώτο κουδούνι.

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, χιλιάδες γονείς σπεύδουν να κάνουν έρευνα αγοράς για σχολικά είδη, με τις τιμές να είναι ήδη τσουχτερές.

Προτεραιότητα δίνεται στα σχολικά είδη (84%), ακολουθούν τα βιβλία (73%) και τα ρούχα (70%), ενώ 16% δηλώνει ότι θα αγοράσει και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές.

Οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρσι, ενώ κάποιες κατηγορίες εμφανίζουν μείωση.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το κόστος για σχολική τσάντα κυμαίνεται μεταξύ 25 και 75 ευρώ, για τις κασετίνες από 12 έως 18 ευρώ, τα βασικά τετράδια από 8 έως 12 ευρώ, τα μπλοκ ζωγραφικής από 2 έως 4 ευρώ.

Το κόστος των βασικών σχολικών ειδών για έναν μαθητή δημοτικού κυμαίνεται από 45 έως και 257 €, ανάλογα με το επίπεδο ποιότητας και την μάρκα.

Σε πολλές περιπτώσεις το ο πλήρες “καλάθι” για έναν μαθητή φτάνει τα 80–120 €, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 300 €.

 Πρακτικές επιλογές και σύγκριση τιμών μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Βολοντίμιρ Βίκτοροβιτς Τιμοστσούκ: Οι ΗΠΑ ζητούν την κεφαλή του πιο καταζητούμενου χάκερ επί πίνακι - Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων

Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

Νέο iPhone: H Apple παρουσίασε το «17», με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης