Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο Πέμπτη με αγιασμό και νέα βιβλία - Πρώτη ημέρα μαθημάτων την Παρασκευή
Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο Πέμπτη με αγιασμό και νέα βιβλία - Πρώτη ημέρα μαθημάτων την Παρασκευή
Τι ορίζουν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες
Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από την επομένη, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Η φετινή χρονιά στα σχολεία ξεκινά με σημαντικές αλλαγές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων.
Ανάμεσα στις καινοτομίες συγκαταλέγονται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και νέες παιδαγωγικές πρωτοβουλίες.
«Κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν».
Αυτά ορίζουν εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της χώρας σχετικά με την τέλεση του Αγιασμού καθώς και λεπτομέρειες για την επανεκκίνηση των μαθημάτων.
Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:
-Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00
-Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.
Η φετινή χρονιά στα σχολεία ξεκινά με σημαντικές αλλαγές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων.
Ανάμεσα στις καινοτομίες συγκαταλέγονται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και νέες παιδαγωγικές πρωτοβουλίες.
«Κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν».
Αυτά ορίζουν εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της χώρας σχετικά με την τέλεση του Αγιασμού καθώς και λεπτομέρειες για την επανεκκίνηση των μαθημάτων.
Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:
-Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00
-Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.
Ειδήσεις σήμερα:
Βολοντίμιρ Βίκτοροβιτς Τιμοστσούκ: Οι ΗΠΑ ζητούν την κεφαλή του πιο καταζητούμενου χάκερ επί πίνακι - Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ
Νέο iPhone: H Apple παρουσίασε το «17», με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017
Βολοντίμιρ Βίκτοροβιτς Τιμοστσούκ: Οι ΗΠΑ ζητούν την κεφαλή του πιο καταζητούμενου χάκερ επί πίνακι - Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ
Νέο iPhone: H Apple παρουσίασε το «17», με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα