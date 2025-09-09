Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
«Bright Star 25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την μεγάλη πολυεθνική άσκηση στην Αίγυπτο
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με ιπτάμενα μέσα του Στρατού Ξηράς, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν από τις 28 Αυγούστου έως και αύριο, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση «Bright Star 25» που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), η άσκηση συνδιοργανώνεται και διεξάγεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Πρόκειται για τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων - Field Training Exercise/Command Post Exercise - και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής πολυεθνικών ασκήσεων των συμμετεχόντων.
Στην άσκηση συμμετέχουν 40 χώρες, καθώς επίσης και προσωπικό της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (International Committee of the Red Cross - ICRC) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (International Organization for Migration - IOM).
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με ιπτάμενα μέσα του Στρατού Ξηράς, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ καθώς επίσης και επιτελείς και συνδέσμους.
Η άσκηση περιλαμβάνει την εκτέλεση πολλαπλών επιχειρησιακών αντικειμένων, τα οποία, στο πλαίσιο διεξαγωγής Ημερών Διακεκριμένων Επισκεπτών, συνδυάζονται σε ξεχωριστές ασκήσεις ειδικών, αμφίβιων επιχειρήσεων και μιας συνδυασμένης άσκησης με πραγματικά πυρά (CALFEX - Combined Arms Live Fire Exercise).
Σήμερα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μετέβη στην περιοχή διεξαγωγής της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών όπου και παρακολούθησε τα αντικείμενα που εκτελέστηκαν κατά την CALFEX.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον υπουργό 'Αμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου General Abdel Mageed Ahmed Abdel Mageed Saqr, καθώς επίσης και με τον ομόλογό του, Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa, οι οποίοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το επίπεδο επαγγελματισμού και εκπαίδευσης του συμμετέχοντος προσωπικού και μέσων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα, συζήτησαν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου αλλά και για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Στη συνέχεια και με πρωτοβουλία του διοικητή της U.S. CENTCOM (United States Central Command) Admiral Brad Cooper, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αντάλλαξε απόψεις με τον διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων, αναφορικά με την υψηλού επιπέδου διμερή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς επίσης και το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ακολούθως, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο Ελληνικό Στρατιωτικό Μνημείο του Ελ Αλαμέιν, όπου κατέθεσε στέφανο, αποτίοντας φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Έλληνες πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες, που πολέμησαν στην ιστορική μάχη υπέρ των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
