Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίζονται τα δύο αδέλφια ξενοδόχοι για την υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων - Βίντεο και φωτογραφίες
Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίζονται τα δύο αδέλφια ξενοδόχοι για την υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων - Βίντεο και φωτογραφίες
Την Παρασκευή η απολογία του Επισκόπου που έχει υπογράψει βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία το μοναστήρι δεν είχε αξιώσεις επί της έκτασης των 175 στρεμμάτων που πούλησαν τα δύο αδέλφια - «Μόνο δολοφονίες δε μας έχει ακόμα διατάξει να σας κάνουμε»
Προφυλακιστέοι κριθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο επιχειρηματίες από τον Σταυρό, για την υπόθεση των εκβιασμών και ειδικότερα της πώλησης έκτασης της Μονής Τζαγκαρόλων, στα Χανιά.
Πρόκειται για έναν 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό και τον 47χρονο αδερφό του.
- Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,
- Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
- Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:00 και πριν από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο συνήγορος του κ. Νίκος Αρβανιτάκης, εξερχόμενος του Δικαστικού Μεγάρου δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται εξ αρχής οποιαδήποτε ανάμειξη του.
«Αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που βαρύνουν τον κατηγορούμενο ασχέτως με τη μεταξύ τους σχέση και εξ αρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του κι αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία», είπε ο κ. Αρβανιτάκης, στο ειδησεογραφικό μέσο neakriti.gr.
Σχετικά με τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδος, ο κ. Αρβανιτάκης σημείωσε πως αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια και πως δεν έχει καμία ανάμειξη ο δικός του πελάτης με υποθέσεις εκβιασμών.
Πρόκειται για έναν 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό και τον 47χρονο αδερφό του.
- Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
Τα δύο αδέλφια διώκονται για:
- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,
- Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
- Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου ολοκληρώθηκε περίπου στις 14:00 και πριν από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο συνήγορος του κ. Νίκος Αρβανιτάκης, εξερχόμενος του Δικαστικού Μεγάρου δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται εξ αρχής οποιαδήποτε ανάμειξη του.
«Αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που βαρύνουν τον κατηγορούμενο ασχέτως με τη μεταξύ τους σχέση και εξ αρχής διαρρηγνύει τα ιμάτια του για την αθωότητα του κι αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία», είπε ο κ. Αρβανιτάκης, στο ειδησεογραφικό μέσο neakriti.gr.
Σχετικά με τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδος, ο κ. Αρβανιτάκης σημείωσε πως αυτό θα κριθεί στα αστικά δικαστήρια και πως δεν έχει καμία ανάμειξη ο δικός του πελάτης με υποθέσεις εκβιασμών.
Στο μεταξύ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο 46χρονος Επίσκοπος που φέρεται να υπέγραψε εκβιαζομενος, βεβαίωση με την οποία η Μονή Τζαγκαρόλων παραιτούνταν από κάθε αξίωση σχετικά με την μοναστηριακή περιουσία στον Σταυρό.
Την Παρασκευή η απολογία του Επισκόπου - Τον εκβίαζαν με περιεχόμενο που απειλεί τη δημόσια εικόνα του
Ο Επίσκοπος, κατηγορείται για:
- Παράβαση του νόμου περί ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση
- ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες
- απιστία με οικονομική ζημιά άνω των 120.000 ευρώ
Ο εν λόγο υψηλόβαθμος κληρικός, φέρεται να είχε πέσει θύμα εκβιασμού από τον 57χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος τον είχε εξαναγκάσει να του παραδώσει δημόσιο έγγραφο της μονής με το οποίο παραιτούνταν από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα της ακίνητης περιουσίας της.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν αστυνομικές πηγές στον ιστότοπο neakriti.gr, τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα οποία ο επίσκοπος φέρεται να εκβιαζόταν από τον 57χρονο, περιείχαν περιεχόμενο συντριπτικό για τη δημόσια εικόνα του.
Ενδεικτική της δράσης των δύο γνωστών επιχειρηματιών από τον Σταυρό Ακρωτηρίου, είναι η αναφορά πληροφοριοδότη στις αστυνομικές αρχές των Χανίων, ο οποίος φέρεται να ανέφερε πως ο 57χρονος και ο 47χρονος αδελφός του εκβίαζαν συστηματικά κόσμο προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
«Οι αδελφοί λυμαίνονται χρόνια τα Χανιά με τους εκβιασμούς τους»
«Οι αδελφοί… λυμαίνονται για χρόνια τα Χανιά με τους εκβιασμούς τους εις βάρος πολλών άτυχων ανθρώπων που έχουν βρεθεί στο δρόμο τους και επιτέλους οι αρχές πρέπει να τερματίσουν τη δράση τους», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο.
Από την καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι εκβίαζαν - εκτός από τον επίσκοπο - και πρώην ηγούμενο.
«Έχω δώδεκα βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας τι… Μόνο δολοφονίες δε μας έχει ακόμα διατάξει να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα. Τον έχω σε δώδεκα βίντεο. Τον έχω σε 1002 φωτογραφίες» φέρεται να ανέφερε σε άγνωστο πρόσωπο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων.
Επιπλέον, από τις συνομιλίες που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές, φέρεται να προκύπτει πως το επίμαχο πρόσωπο της Μονής, ενήργησε σε πολλές περιπτώσεις ως ιθύνων νους και εντολέας, σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής προσώπων - με εντολοδόχους και εκτελεστές τους δύο αδελφούς.
Φωτογραφίες και Βίντεο: zarpanews.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα