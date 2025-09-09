Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίζονται τα δύο αδέλφια ξενοδόχοι για την υπόθεση της Μονής Τζαγκαρόλων - Βίντεο και φωτογραφίες

Την Παρασκευή η απολογία του Επισκόπου που έχει υπογράψει βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία το μοναστήρι δεν είχε αξιώσεις επί της έκτασης των 175 στρεμμάτων που πούλησαν τα δύο αδέλφια - «Μόνο δολοφονίες δε μας έχει ακόμα διατάξει να σας κάνουμε»