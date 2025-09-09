Λυμπερόπουλος για το συμβάν με την Καρολίνα Πελενδρίτου: «Απαράδεκτο, αλλά δημιουργεί προβλήματα κάποιες φορές όταν αργεί»
«Δεν είμαι εγώ από εκείνους που έχω προστατεύσει κανέναν παράνομο», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ - Τεταμένο το κλίμα στη ζωντανή επικοινωνία

Με αφορμή το περιστατικό με τον οδηγό ταξί που δεν επέτρεψε στον σκύλο-οδηγό της παραολυμπιονίκη Καρολίνας Πελενδρίτου να επιβιβαστεί στο όχημά του, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (9/9) στο OPEN επεσήμανε πως κάτι τέτοιο είναι «απαράδεκτο», διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο υπεύθυνος οδηγός ούτε οι πινακίδες του ταξί.

Παράλληλα, σχετικά με τη 48ωρη απεργία που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Εγώ σήμερα βγαίνω για τον αγώνα που δίνει ο κλάδος. Αυτό που συνέβη είναι μέσα στα προβλήματα. Δεν έχω βρει τον οδηγό, δεν μου έχουν δώσει πινακίδες».


Ωστόσο, στη συνέχεια οι δηλώσεις του προκάλεσαν ένταση στην εκπομπή, καθώς, αναφερόμενος στην παραολυμπιονίκη, δήλωσε: «Βρήκα ότι η κυρία αυτή, που ναι μεν είναι τυφλή, εξυπηρετείται διαχρονικά με ταξί – πάντα με τον σκύλο της. Και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί και κάποια προβλήματα μερικές φορές, όταν αργεί».

Η συγκεκριμένη δήλωσή του ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους στην εκπομπή, με τους παρουσιαστές να απειλούν ακόμη και με διακοπή της επικοινωνίας. Λίγο αργότερα έπεσαν οι τόνοι και ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ κατέληξε λέγοντας πως «Δεν είμαι εγώ από εκείνους που έχω προστατεύσει κανέναν παράνομο. Απαράδεκτο το συμβάν».

