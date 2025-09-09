Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία ταξί

Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί

Απεργία των ταξί στην Αττική σήμερα και αύριο - Τι ζητούν οι οδηγοί

Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η 48ωρη απεργία που πραγματοποιεί το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί

Στις 10πμ οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Τουρισμού.

Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί
Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί
Με κινητοποίηση στους δρόμους της Αθήνας η πρώτη ημέρα της απεργίας των οδηγών ταξί


Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης