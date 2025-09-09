Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που απείλησε με καραμπίνα ανήλικους στη Θεσσαλονίκη
Πρόκειται για 49χρονο - Κατασχέθηκε το κυνηγετικό του όπλο που κατείχε νόμιμα
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που απείλησε με κυνηγετικό όπλο παρέα ανηλίκων επειδή έκαναν φασαρία σε πάρκο στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Μετά από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του ανθρώπου που φαίνεται σε βίντεο να κρατάει μια καραμπίνα και να απειλεί ανήλικα άτομα.
Δείτε βίντεο από το περιστατικό:
Πρόκειται για 49χρονου, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν χθες το πρωί τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατασχέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.
Με το όπλο αυτό ο ίδιος φέρεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τούς ανήλικους, προτάσσοντάς το για εκφοβισμό προς το μέρος, ζητώντας να κάνουν ησυχία.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
