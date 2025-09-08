Αθώος ο οδηγός νταλίκας με τα σταφύλια που σκόρπισαν στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης - Ζητάω συγνώμη από τους συμπολίτες μου, είπε

«Κανείς δεν θέλει να το πάθει αυτό, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ήταν η κακιά στιγμή. Είμαι 20 χρόνια οδηγός και ποτέ δεν είχα ατύχημα. Μετά το συμβάν τράβηξα πιο δεξιά την νταλίκα και συνεχίστηκε η ροή των οχημάτων, έστω και με χαμηλή ταχύτητα. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπολίτες μου για την καθυστέρηση, όλοι έδειξαν κατανόηση», πρόσθεσε.Τέλος, υπογράμμισε ότι το ατύχημα δεν συνέβη επειδή ηήταν υπερφορτωμένη, αλλά λόγω των υγρών των σταφυλιών. «Τα τελάρα ήταν δεμένα αλλά γλίστρησαν. Δεν έπεσαν λόγω του βάρους αλλά από τη γλίτσα των υγρών. Έχω μεταφέρει κι άλλες φορές σταφύλια, αλλά σε εκείνη τη στροφή υπάρχει μεγάλη κλίση. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς και πήγαινα σιγά», είπε.Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανέφερε με τη σειρά του πως εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Καβάλα και από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκε για το ατύχημα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα, να φτάσει συνεργείο στο σημείο, ενώ μετέβη και ο ίδιος.«Δεν ήταν υπέρβαρη η. Μετέφερε 23,5 τόνους ενώ δικαιούμαστε μέχρι 25 τόνους. Από εκείνον τον δρόμο με σταφύλια πρώτη φορά πέρασε ο οδηγός. Η στροφή έχει κλίση και έγινε μετατόπιση. Μόλις με ειδοποίησε, άφησα όλη τη δουλειά και πήγα να δω τι γίνεται», επεσήμανε.