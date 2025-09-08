Αθώος ο οδηγός νταλίκας με τα σταφύλια που σκόρπισαν στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης - Ζητάω συγνώμη από τους συμπολίτες μου, είπε

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο 58χρονος οδηγός της νταλίκας κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για παρακώλυση συγκοινωνιών, που είχε αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους και για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο
Αθώος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο οδηγός της νταλίκας που μετέφερε το εμπόρευμα με σταφύλια που σκόρπισαν στον κόμβο Μουδανιών, με αποτέλεσμα να επικρατήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και κίνδυνος τροχαίου ατυχήματος.
Ο 58χρονος οδηγός της νταλίκας κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για παρακώλυση συγκοινωνιών, που είχε αποτέλεσμα να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους και για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο οδηγός κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και προέβη σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.
Αθώος κρίθηκε και ο 62χρονος ιδιοκτήτης της νταλίκας, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην εκφόρτωση του οχήματος ούτε οποιαδήποτε αμέλεια που οδήγησε στο τροχαίο.
Το περιστατικό σημειώθηκε την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, όταν το φορτίο της νταλίκας που μετέφερε σταφύλια σκόρπισε στο οδόστρωμα. Το ατύχημα έγινε στον κόμβο Μουδανιών, στην είσοδο της Περιφερειακής Οδού με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων από τη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς από το μποτιλιάρισμα.
Είναι ενδεικτικό, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας αστυνομικός στο δικαστήριο, ότι αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από το κέντρο της Άμεσης Δράσης, αντιλήφθηκε πως θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στο σημείο.
«Τα σταφύλια είχαν πέσει στον δρόμο και η κυκλοφορία συνεχιζόταν αργά από τη μία μόνο λωρίδα. Χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι η Πυροσβεστική να καθαρίσει το οδόστρωμα», ανέφερε.
Ο μάρτυρας στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον κίνδυνο που υπήρξε για τους υπόλοιπους οδηγούς. «Φοβηθήκαμε ότι υπήρχε κίνδυνος ανθρώπινης ζωής και για φθορές σε οχήματα, γιατί οι οδηγοί ήταν αναγκασμένοι να διακόπτουν απότομα την πορεία τους όταν έφταναν στο σημείο», είπε.
Σχετικά με την εικόνα που συνάντησε όταν έφτασε στο σημείο, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι ο οδηγός ήταν σε αναταραχή, είχε τοποθετήσει κώνους και προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με ανθρώπους για να βοηθήσει στην κατάσταση.
Στην απολογία του ο οδηγός της νταλίκας υποστήριξε ότι το όχημα δεν ήταν υπέρβαρο και πως το ατύχημα προκλήθηκε επειδή τα σταφύλια έσταζαν και, λόγω της κλίσης που είχε ο δρόμος, μετακινήθηκαν τα τελάρα.
«Η φόρτωση του οχήματος έγινε σωστά από ειδικούς εργάτες. Το δρομολόγιο ξεκίνησε από την Χαλκιδική και όλα πήγαιναν καλά. Σε εκείνη τη στροφή, με την κλίση που είχε ο δρόμος, έφυγαν όλα προς τα κάτω, 100-120 τελάρα», ανέφερε.
«Ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες»
«Κανείς δεν θέλει να το πάθει αυτό, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ήταν η κακιά στιγμή. Είμαι 20 χρόνια οδηγός και ποτέ δεν είχα ατύχημα. Μετά το συμβάν τράβηξα πιο δεξιά την νταλίκα και συνεχίστηκε η ροή των οχημάτων, έστω και με χαμηλή ταχύτητα. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπολίτες μου για την καθυστέρηση, όλοι έδειξαν κατανόηση», πρόσθεσε.
Τέλος, υπογράμμισε ότι το ατύχημα δεν συνέβη επειδή η νταλίκα ήταν υπερφορτωμένη, αλλά λόγω των υγρών των σταφυλιών. «Τα τελάρα ήταν δεμένα αλλά γλίστρησαν. Δεν έπεσαν λόγω του βάρους αλλά από τη γλίτσα των υγρών. Έχω μεταφέρει κι άλλες φορές σταφύλια, αλλά σε εκείνη τη στροφή υπάρχει μεγάλη κλίση. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς και πήγαινα σιγά», είπε.
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανέφερε με τη σειρά του πως εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Καβάλα και από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκε για το ατύχημα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα, να φτάσει συνεργείο στο σημείο, ενώ μετέβη και ο ίδιος.
«Δεν ήταν υπέρβαρη η νταλίκα. Μετέφερε 23,5 τόνους ενώ δικαιούμαστε μέχρι 25 τόνους. Από εκείνον τον δρόμο με σταφύλια πρώτη φορά πέρασε ο οδηγός. Η στροφή έχει κλίση και έγινε μετατόπιση. Μόλις με ειδοποίησε, άφησα όλη τη δουλειά και πήγα να δω τι γίνεται», επεσήμανε.
