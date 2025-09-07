Το «ματωμένο φεγγάρι» φώτισε τον ελληνικό ουρανό - Δείτε φωτογραφίες από την έκλειψη

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Το «ματωμένο φεγγάρι» μάγεψε την Ελλάδα
Το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, ο ουρανός φωτίστηκε από ένα μοναδικό θέαμα αφού η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου ήταν μαζί με ολική έκλειψη Σελήνης, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού».
Η έκλειψη ήταν ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Από την αρχή έως το τέλος το φαινόμενο παρουσιάστηκε σε όλη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία. Κάποιες στιγμές το φυσικό συμβάν ηταν ορατό στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα η ολική φάση ήταν ορατή από τις 20:30 έως τις 21:52, ενώ το μέγιστο του φαινομένου έγινε περίπου στις 21:11.
Το χρονοδιάγραμμα στην Ελλάδα:
Έναρξη ολικής έκλειψης 20:30: Η Σελήνη «μαύρισε» και απέκτησε κόκκινη απόχρωση (ολικότητα).
Μέγιστο 21:11 (21:11:46): Το αποκορύφωμα, δηλαδή το φεγγάρι πιο βαθιά στην σκιά της Γης.
Λήξη ολικής φάσης 21:52: Τέλος της ολικότητας.
Λήξη μερικής φάσης 22:56: Συνεχίστηκε η παραμονή στο τμήμα της σκιάς μέχρι αυτή την ώρα.
Λήξη παρασκιάς (τελική φάση) 23:55: Η Σελήνη εγκατέλειψε πλήρως την περιοχή της παρασκιάς.
Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο -το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη- κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της περνά από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα. Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.
Δείτε βίντεο από τη Λάρισα:
Δείτε φωτογραφίες:
Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού
