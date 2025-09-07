Συνελήφθη 28χρονος στη Βούλα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και 25.800 ευρώ
Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα

Συνελήφθη 28χρονος στη Βούλα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και πάνω από 25.000 ευρώ.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 28χρονου ημεδαπού στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και στοιχείων ατόμων, ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της εγκληματικής δράσης του.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 28χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 103 γραμμαρίων,
ακατέργαστη κάνναβη βάρους 14,5 γραμμαρίων,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και
το χρηματικό ποσό των 25.800 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για έτερα αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

