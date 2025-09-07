Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Συνελήφθη 28χρονος στη Βούλα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και 25.800 ευρώ
Συνελήφθη 28χρονος στη Βούλα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και 25.800 ευρώ
Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα
Συνελήφθη 28χρονος στη Βούλα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και πάνω από 25.000 ευρώ.
Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 28χρονου ημεδαπού στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και στοιχείων ατόμων, ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της εγκληματικής δράσης του.
Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 28χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κοκαΐνη βάρους 103 γραμμαρίων,
ακατέργαστη κάνναβη βάρους 14,5 γραμμαρίων,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και
το χρηματικό ποσό των 25.800 ευρώ.
Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 28χρονου ημεδαπού στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορα άτομα στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και στοιχείων ατόμων, ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της εγκληματικής δράσης του.
Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 28χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κοκαΐνη βάρους 103 γραμμαρίων,
ακατέργαστη κάνναβη βάρους 14,5 γραμμαρίων,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και
το χρηματικό ποσό των 25.800 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για έτερα αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα