Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Η 52χρονη εξέπνευσε τα ξημερώματα της Κυριακής - Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει, αναφέρει η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος