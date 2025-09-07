Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.
Νεκρός 75χρονος που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 75χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε1.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού, τα οποία ανέσυραν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Για τις συνθήκες του συμβάντος έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
