Δείτε βίντεο: Σε εξέλιξη οι πορείες των συνδικάτων στην 89η ΔΕΘ - Κλειστοί οι κεντρικοί δρόμοι

Πορείες ξεκίνησαν από το άγαλμα του Βενιζέλου την Καμάρα και την πλατεία ΧΑΝΘ - Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, είπε ο Κουτσούμπας που δίνει το «παρών» στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
Σε εξέλιξη είναι οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ , με αιτήματα αυξήσεις μισθών, αντιμετώπιση της ακρίβειας, φθηνή στέγη, πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Πριν από λίγο ξεκίνησε η πορεία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ από το άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ στην πλατεία ΧΑΝΘ διαδηλώνει το ΠΑΜΕ. Πρωτοβάθμια συνδικάτα και κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και την πλατεία Αγίας Σοφίας και κάποια τμήματα κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης.
«Η ακρίβεια βρίσκεται στον Θεό, καταπίνει κυριολεκτικά το εργατικό εισόδημα και την ίδια ώρα οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα» δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Παναγόπουλος στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στο άγαλμα του Βενιζέλου και πρόσθεσε:
«Συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν και όπου υπάρχουν αφορούν ελάχιστους κλάδους. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη και στους μισθούς και στη συλλογική προστασία και την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα εργασιακό νομοσχέδιο με 13 ώρες εργασίας, το οποίο θεωρεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι εμπόρευμα. Τους λέμε ότι δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας και θα αγωνιστούμε και με απεργία που θα προκηρύξουμε ώστε αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, γιατί αποτελεί ντροπή για μία ευρωπαϊκή χώρα».
Ο πρόεδρος του ΕΚΘ Χάρης Κυπριανίδης στην ομιλία του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «απέτυχε» να αντιμετωπίσει τους μισθούς, να συγκρατήσει τις τιμές, να δώσει λύση στην ακριβή στέγη, να πατάξει την εργοδοτική αυθαιρεσία και πρόσθεσε:
«Είμαστε στο δρόμο, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα ψίχουλα και τα μικρά επιδόματα που ανακοινώνονται στις μεγάλες και φαντεζί φιέστες, όπως η σημερινή του κ. Μητσοτάκη στο Βελλίδειο. Είμαστε στους δρόμους γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Γιατί θέλουμε ζωή με αξιοπρέπεια, γιατί απαιτούμε σεβασμό και αναγνώριση της δουλειάς και του κόπου μας, γιατί διαφωνούμε με τα επιδόματα εξάρτησης που κάθε τόσο εφευρίσκει η κυβέρνηση και απαιτούμε δίκαια μέτρα μόνιμου χαρακτήρα».
«Αύξηση μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου είναι τα αιτήματά μας, αιτήματα απλά, ανθρώπινα, καθημερινά, λογικά», τόνισε ο προεδρεύων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ Βασίλης Πολυμερόπουλος και συνέχισε:
«Δε γίνεται η ανεργία να έχει πέσει κάτω από το 8% και καμιά συζήτηση να μη γίνεται για τις κρατήσεις του 2%, δεν μπορεί να μη γίνεται συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό». Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία μέσω της παραλιακής προς τη ΧΑΝΘ.
Στην πλατεία της ΧΑΝΘ, απέναντι από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» διαδηλώνει το ΠΑΜΕ και τα Εργατικά Σωματεία, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ εργαζόμενοι κρατούν μεγάλα πανό με τα αιτήματά τους και μιλούν εκπρόσωποι συνδικάτων.
Στη ΧΑΝΘ ο Κουτσούμπας: Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης
Η «ένταση της ταξικής πάλης» είναι η απάντηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα «αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», στους «μεσσίες» και στη «συστημική αντιπολίτευση», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ, στην πλατεία της ΧΑΝΘ.
«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:
«Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης.
Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους.
Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη, για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά».
