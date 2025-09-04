Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Χαλάνδρι: Πάνω από 300 μέτρα η ουρά σε εγκαίνια αλυσίδας fast food - Δείτε βίντεο
Εκατοντάδες κόσμου επισκέφθηκαν το νέο κατάστημα, ενώ προκλήθηκε μέχρι και κυκλοφοριακό κομφούζιο
Μια τεράστια ουρά σχηματίστηκε χθες στην οδό Κολοκοτρώνη στο Χαλάνδρι για τα εγκαίνια καταστήματος μεγάλης αμερικανικής αλυσίδας fast food που «προσγειώθηκε» στην Ελλάδα, του TacoBell.
Το κατάστημα, επί της οδού Κολοκοτρώνη, κατακλύστηκε από κόσμο, ενώ η ουρά ήταν μεγαλύτερη από 300 μέτρα, έως την οδό Γυφτοπούλου. Στην περιοχή παρατηρήθηκε και κυκλοφοριακό πρόβλημα καθώς πρόκειται για την «καρδιά» του Χαλανδρίου και ένα σημείο όπου περνούν πολλά αυτοκίνητα.
Πρόκειται για κατάστημα της αλυσίδας Taco Bell που ξεκίνησε το 1962, όταν ο Glen Bell άνοιξε το πρώτο εστιατόριο στο Downey της Καλιφόρνια. Ο Bell είχε ήδη εμπειρία στον χώρο του φαγητού, καθώς από το 1948 πωλούσε hot dog. Εμπνευσμένος από τη δημοτικότητα των μεξικάνικων εστιατορίων, πειραματίστηκε με τις συνταγές για tacos και δημιούργησε τη δική του εκδοχή.
Σήμερα, η Taco Bell έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού στον κόσμο, με χιλιάδες καταστήματα σε διάφορες χώρες. Είναι γνωστή για τα δημοφιλή της πιάτα, όπως τα Crunchy Tacos, Burritos και Quesadillas. Ωστόσο, η Taco Bell δεν προσφέρει απλώς μεξικάνικο φαγητό. Η εταιρεία έχει προσαρμόσει τις συνταγές της για να ταιριάζουν στις γεύσεις της αμερικανικής αγοράς, δημιουργώντας έτσι το λεγόμενο Tex-Mex στυλ.
@aggeliki_kanteli
Τα @tacobellgreece έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο Χαλάνδρι! 🔔 Τρέξτε στο grand opening 3/9, 19:00-24:00 και δε θα χάσετε! 🌮😉 #fyp #foryourpagetiktok #tiktokdaily #tacobellgreece #tacobell#food♬ πρωτότυπος ήχος - Aggeliki K.
