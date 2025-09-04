ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Θεσσαλονίκη Τηλεφωνική απάτη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος για τηλεφωνικές απάτες - Απέσπασε από ηλικιωμένη 10.000 ευρώ

Προσποιούνταν τον υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας ή επιχείρησης ηλεκτρισμού

1 ΣΧΟΛΙΟ
Για τηλεφωνικές απάτες συνελήφθη ένας άνδρας, 21 ετών, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Προσποιούμενος τον υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας, απέσπασε από ηλικιωμένη 10.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση κατά την οποία υποδύθηκε τον υπάλληλο επιχείρησης ηλεκτρισμού, επιχείρησε ανεπιτυχώς να αποσπάσει από 42χρονη τιμαλφή και άλλα αντικείμενα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, οι παραπάνω απάτες συνέβησαν τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

1 ΣΧΟΛΙΟ

