Πιερία: Συνελήφθη 27χρονος Ουκρανός για τηλεφωνική απάτη σε 87χρονη
Μαζί με δύο γυναίκες συνεργούς του απέσπασαν 6.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ από την ηλικιωμένη 

Στη σύλληψη ενός 27χρονου Ουκρανού  για τηλεφωνική απάτη ηλικιωμένης προχώρησε χθες (20/8) η αστυνομία στην Πιερία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr, το πρωί της Τρίτης (19/8) μία γυναίκα συνεργός του Ουκρανού τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της 87χρονης, προσποιούμενη την υπάλληλο νοσοκομείου και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Προκειμένου  να την πείσουν, άλλη γυναίκα συνεργός τους, παρίστανε στο τηλέφωνο την δήθεν τραυματισμένη κόρη της. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 6.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του Ουκρανού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και είδη ρουχισμού.

Κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα όχημα ιδιοκτησίας του. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

- Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

