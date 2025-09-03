Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Τραυματίστηκε 40χρονος Ιταλός τουρίστας σε τροχαίο με γουρούνα στη Σκιάθο - Διακομίστηκε στον Βόλο
Έχασε τον έλεγχο της γουρούνας που οδηγούσε και προσέκρουσε σε στάση
Τροχαίο ατύχημα είχε ένας 40χρονος Ιταλός τουρίστας στην Σκιάθο. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της γουρούνας που οδηγούσε και προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Κολιός.
Ο 40χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια για αξονική σε Πολυϊατρείο, σύμφωνα με το skiathoslife.gr.
Αμέσως μετά δόθηκε εντολή για διακομιδή αφού το περιστατικό έχριζε χειρουργικής εκτίμησης. Η διακομιδή στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με το «Ζαφειρένια» και τη συνοδεία γιατρού του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.
