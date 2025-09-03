Kαιρός: Καταιγίδες σήμερα στα βορειοδυτικά, πιο δύσκολη ημέρα η Πέμπτη - Kαλοκαιρινές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη χώρα

Ο καιρός της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Ο καιρός του Σαββάτου 6 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια και πρόσκαιρες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.