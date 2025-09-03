Kαιρός: Καταιγίδες σήμερα στα βορειοδυτικά, πιο δύσκολη ημέρα η Πέμπτη - Kαλοκαιρινές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη χώρα

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Άστατο θα είναι σήμερα, Τετάρτη (3/9), το σκηνικό του καιρού καθώς σε ορισμένες περιοχές της χώρας, κυρίως στα βορειοδυτικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες.
Παράλληλα, ιδιαίτερα αισθητή θα είναι και η ζέστη, αφού θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με εξαίρεση τα δυτικά ενώ άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο.
Πιο αναλυτικά, τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν σήμερα Τετάρτη 3/9 στα βορειοδυτικά κυρίως τμήματα της χώρας, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, ενώ βαθμιαία βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Παρασκευή. Παράλληλα η θερμοκρασία, η οποία σήμερα Τετάρτη θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 36, στη Θεσσαλία από 19 έως 37, στην Ήπειρο από 16 έως 28, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 18 έως 33, στην υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 19 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 23 έως 33 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το βράδυ θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται νεφώσεις στα βορειοδυτικά που σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο υπόλοιπο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων θα εκδηλωθούν από το πρωί έως το απόγευμα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα δυτικά τμήματα Θεσσαλίας και Στερεάς. Στη συνέχει τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Κεντρική Μακεδονία. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.
Ο καιρός της Πέμπτης 4 ΣεπτεμβρίουΣτη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός της Παρασκευής 5 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός της Κυριακής 7 ΣεπτεμβρίουΣχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια και πρόσκαιρες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
