Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου σε τροχαίο στο Ηράκλειο

Ο νεαρός διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Βενιζέλειο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον δρόμο κοντά στις Μοίρες Ηρακλείου, όταν ένα όχημα ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από το συμβάν, ένας 17χρονος βρέθηκε εκτός οχήματος και τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με το neakriti.gr. Ο νεαρός διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία δύο γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, ο 17χρονος υποβάλλεται αυτή την ώρα σε αξονική τομογραφία. Οι γιατροί τον χαρακτηρίζουν πολυτραυματία, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ωστόσο έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

