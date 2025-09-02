«Δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε» - Τα ντοκουμέντα και οι διάλογοι που αποκάλυψαν τη μαφία της Κρήτης
«Δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε» - Τα ντοκουμέντα και οι διάλογοι που αποκάλυψαν τη μαφία της Κρήτης
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα ραντεβού και η επιχείρηση των μυστικών αστυνομικών
Άτρωτα ένιωθαν ότι ήταν τα μέλη του κυκλώματος εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών που δρούσαν στην Κρήτη καταφέρνοντας να αποκομίσουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ.
Τόσο από τις μεταξύ τους συνομιλίες που αλίευσαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και παρουσιάζει το protothema.gr, όσο και από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των παρακολουθήσεων προκύπτει πως οι εμπλεκόμενοι δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα πιστεύοντας προφανώς πως στο νησί δεν μπορεί να τους «αγγίξει» τίποτα και κανείς.
Πλάσαραν την ναρκωπραμάτεια τους ακόμη και μέρα μεσημέρι, ενώ και στις επικοινωνίες τους με τους πελάτες δεν χρησιμοποιούσαν καν λέξεις κλειδιά. Αντίθετα, ήταν τελείως ξεκάθαροι για τις δραστηριότητές τους.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι καταλυτικό ρόλο στην αποδόμηση της οργάνωσης έπαιξαν οι αστυνομικοί που κατάφεραν να αποκτήσουν σχέση με μέλη του κυκλώματος και να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες.
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που μυστικοί αστυνομικοί (φορούν λευκή μπλούζα) αγοράζουν στην πιάτσα της πλατείας ναρκωτικά αξίας 1.866 ευρώ από μέλος της οργάνωσης.
Στα άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται η προκλητική δράση των μελών του κυκλώματος που, όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνει χώρα ακόμη και μέρα μεσημέρι.
Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τα όπλα που είχε στην κατοχή της η εγκληματική οργάνωση.
Όσον αφορά στους διαλόγους χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και ενός πελάτη που ήθελε να παραγγείλει ναρκωτικά. Ο πελάτης αναφέρεται στα ναρκωτικά ως ομελέτες, με το μέλος της ομάδας να του λέει ότι δεν είναι εστιατόριο, άλλα έμπορος ναρκωτικών.
Η συνομιλία
Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα...
Μέλος της οργάνωσης: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ..., εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.
Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν γειά.
Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος που ακούγεται ένα μέλος του κυκλώματος να μιλά με έναν πελάτη και να του λέει πως θα περάσει να παραλάβει χασίσι από έτερο μέλος πριν «κλείσει» το super market (εννοώντας τη διακίνηση).
Η συνομιλία
Μέλος της οργάνωσης: Εγώ σου λέω. Ο άνθρωπος κλείνει το σούπερ μάρκετ με το χασίς... όχι πρέπει να πάρω το χασίσι πρώτα! Ε μέχρι τις δεκάμισι θα το έχεις στα χέρια σου, πάω σφαίρα... έλα να πάρω τον άνθρωπο... άμα κλείσει το σούπερ μάρκετ με το χασίς τη γάμησα. Έλα ρε το χω στα χέρια μου, απλά θέλω να πάρω το χασίς, θα κλείσει ο άλλος...
Πελάτης: Ωραία.
Τέλος εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία μεταξύ μέλους της οργάνωσης και της μητέρας του, στην οποία ο πρώτος παραδέχεται τη δράση του δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να σταματήσει.
Ο διάλογος
Μέλος της οργάνωσης: Είμαι παράνομος το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.
Μητέρα μέλους: Και τι κάνεις για αυτό;
Μέλος της οργάνωσης: Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.
Μητέρα μέλους: Όχι.
Μέλος της οργάνωσης: Όχι δεν ξανά πάω, ούτε στο ΚΕΘΕΑ πάω να με έχουνε... δεν πάω, ας είμαι παράνομος, δεν με ενδιαφέρει, σου φτάνει αυτό; Ότι μπορώ κάνω, ότι μπορώ, γιατί ξέρεις τι μου λένε όλοι; Να παρατήσω το πάρκινγκ, να πάω στον πρόνοια. Αυτό μου λέτε, όχι δεν το παρατάω ας με πάνε μέσα.
Τόσο από τις μεταξύ τους συνομιλίες που αλίευσαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και παρουσιάζει το protothema.gr, όσο και από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των παρακολουθήσεων προκύπτει πως οι εμπλεκόμενοι δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα πιστεύοντας προφανώς πως στο νησί δεν μπορεί να τους «αγγίξει» τίποτα και κανείς.
Πλάσαραν την ναρκωπραμάτεια τους ακόμη και μέρα μεσημέρι, ενώ και στις επικοινωνίες τους με τους πελάτες δεν χρησιμοποιούσαν καν λέξεις κλειδιά. Αντίθετα, ήταν τελείως ξεκάθαροι για τις δραστηριότητές τους.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι καταλυτικό ρόλο στην αποδόμηση της οργάνωσης έπαιξαν οι αστυνομικοί που κατάφεραν να αποκτήσουν σχέση με μέλη του κυκλώματος και να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες.
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που μυστικοί αστυνομικοί (φορούν λευκή μπλούζα) αγοράζουν στην πιάτσα της πλατείας ναρκωτικά αξίας 1.866 ευρώ από μέλος της οργάνωσης.
Στα άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται η προκλητική δράση των μελών του κυκλώματος που, όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνει χώρα ακόμη και μέρα μεσημέρι.
Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τα όπλα που είχε στην κατοχή της η εγκληματική οργάνωση.
Όσον αφορά στους διαλόγους χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και ενός πελάτη που ήθελε να παραγγείλει ναρκωτικά. Ο πελάτης αναφέρεται στα ναρκωτικά ως ομελέτες, με το μέλος της ομάδας να του λέει ότι δεν είναι εστιατόριο, άλλα έμπορος ναρκωτικών.
«Δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε»
Η συνομιλία
Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα...
Μέλος της οργάνωσης: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ..., εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.
Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν γειά.
Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος που ακούγεται ένα μέλος του κυκλώματος να μιλά με έναν πελάτη και να του λέει πως θα περάσει να παραλάβει χασίσι από έτερο μέλος πριν «κλείσει» το super market (εννοώντας τη διακίνηση).
«Κλείνει το σούπερ μάρκετ»
Η συνομιλία
Μέλος της οργάνωσης: Εγώ σου λέω. Ο άνθρωπος κλείνει το σούπερ μάρκετ με το χασίς... όχι πρέπει να πάρω το χασίσι πρώτα! Ε μέχρι τις δεκάμισι θα το έχεις στα χέρια σου, πάω σφαίρα... έλα να πάρω τον άνθρωπο... άμα κλείσει το σούπερ μάρκετ με το χασίς τη γάμησα. Έλα ρε το χω στα χέρια μου, απλά θέλω να πάρω το χασίς, θα κλείσει ο άλλος...
Πελάτης: Ωραία.
Τέλος εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία μεταξύ μέλους της οργάνωσης και της μητέρας του, στην οποία ο πρώτος παραδέχεται τη δράση του δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να σταματήσει.
«Ας με πάνε μέσα»
Ο διάλογος
Μέλος της οργάνωσης: Είμαι παράνομος το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.
Μητέρα μέλους: Και τι κάνεις για αυτό;
Μέλος της οργάνωσης: Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.
Μητέρα μέλους: Όχι.
Μέλος της οργάνωσης: Όχι δεν ξανά πάω, ούτε στο ΚΕΘΕΑ πάω να με έχουνε... δεν πάω, ας είμαι παράνομος, δεν με ενδιαφέρει, σου φτάνει αυτό; Ότι μπορώ κάνω, ότι μπορώ, γιατί ξέρεις τι μου λένε όλοι; Να παρατήσω το πάρκινγκ, να πάω στον πρόνοια. Αυτό μου λέτε, όχι δεν το παρατάω ας με πάνε μέσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντοπίστηκαν 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ - Δεσμεύονται οι περιουσίες τους
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντοπίστηκαν 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ - Δεσμεύονται οι περιουσίες τους
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα