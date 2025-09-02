Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα - Νεκρός ένας 61χρονος
Κατά πληροφορίες ο 61χρονος ήταν ομογενής από τη Γερμανία - Άγνωστο γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του

Τροχαίο με έναν 61χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων, στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης-Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το olympiobima.gr, ο 61χρονος που ήταν ομογενής από τη Γερμανία, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα αυτό να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στη νεκροψία-νεκροτομή.

