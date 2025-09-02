H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Εύβοια - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος
Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Εύβοια - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος
Στη μηχανή επέβαινε και ένας 35χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 21χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στην Εύβοια.
Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο άτυχος 21χρονος και άλλο ένα άτομο 35 ετών.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.
Ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χαλκίδας.
Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο άτυχος 21χρονος και άλλο ένα άτομο 35 ετών.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.
Ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χαλκίδας.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα