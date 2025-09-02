Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Εύβοια - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος
Τροχαίο δυστύχημα Εύβοια Μηχανή

Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Εύβοια - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος

Στη μηχανή επέβαινε και ένας 35χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Εύβοια - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 21χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στην Εύβοια.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο άτυχος 21χρονος και άλλο ένα άτομο 35 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χαλκίδας.

