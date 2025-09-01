Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Απεργία των ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου στην Αττική
Διαφωνούν με την ΚΥΑ που όπως λένε δίνει τη δυνατότητα σε van να αναλαμβάνουν συγκοινωνιακό έργο, υποκαθιστώντας έτσι μέρος της δραστηριότητας των ταξί
Χωρίς ταξί θα παραμείνει την Τρίτη (9/9) και την Τετάρτη (10/9) η Αττική, μετά την ανακοίνωση της 48ωρης απεργίας των επαγγελματιών αυτοκινητιστών.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 για «προειδοποιητική απεργία», σημειώνοντας ότι μετά το διήμερο των κινητοποιήσεων θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. «Αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα πάμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω, τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει», τόνισε.
Η συγκεκριμένη ΚΥΑ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στον κλάδο, καθώς – όπως καταγγέλλουν οι οδηγοί ταξί – δίνει τη δυνατότητα σε van να αναλαμβάνουν συγκοινωνιακό έργο, υποκαθιστώντας έτσι μέρος της δραστηριότητας των ταξί. Ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο «να διαλύσει τα ταξί», λέγοντας ότι «από το 2018 ο κ. Μητσοτάκης και στελέχη της ΝΔ είχαν ταχθεί υπέρ του αφανισμού του κλάδου».
«Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μία ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ μίλησε ακόμη για «παραβίαση του Συντάγματος» και κατηγόρησε το υπουργείο ότι δεν έχει δημιουργήσει μητρώο ούτε έχει ορίσει τον αριθμό των van που μπορούν να δραστηριοποιούνται. «Η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί δεν δουλεύει, με αποτέλεσμα μόνο το 10% να δηλώνει τις μεταφορές», πρόσθεσε.
Επιπλέον, έκανε λόγο για ανύπαρκτους φορολογικούς ελέγχους, σημειώνοντας ότι «οι εταιρείες σβήνουν τα δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου». Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του τουρισμού εξελίσσεται «πλιάτσικο» που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί και μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο.
