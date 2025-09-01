Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ήπειρος: 71χρονος τραυματίστηκε από φίλο του κατά τη διάρκεια κυνηγιού για αγριογούρουνα
Ο 71χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο από τα σκάγια
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε 71χρονος κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμό φίλου του με τον οποίο κυνηγούσαν αγριογούρουνα σε περιοχή του Παρακαλάμου στην Ήπειρο.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr το ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή όπου ομάδα κυνηγών είχε βάλει «παγάνα», τακτική που ακολουθείται στο κυνήγι του αγριογούρουνου.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε κάποιο θήραμα αλλά τα σκάγια χτύπησαν τον 71χρονο στο κεφάλι και στο πρόσωπο.
Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος.
