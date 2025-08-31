Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (31/8/2025): Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1,7 εκατ. ευρώ
Στη δεύτερη κατηγορία 2 τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (31/8), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 7, 8, 12, 25, 40 και 13.
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
