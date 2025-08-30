Διώκεται για κακούργημα η 45χρονη με την Porsche, πήρε προθεσμία για την Τρίτη - Παραμένει υπό κράτηση, τι ισχυρίστηκε για το αλκοόλ και το ηρεμιστικό

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν το πρωί του Σαββάτου οι συνήγοροι υπεράσπισης της 45χρονης,

από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προέκυψε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ.

. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της που ακολουθούσε από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της 45χρονης, η ίδια δεν κατάλαβε ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο για αυτό αποχώρησε από το σημείο του τροχαίου.

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 45χρονη οδηγός της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Έως την απολογία της παραμένει υπό κράτηση.Κατά την έξοδό τους από την εισαγγελία, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.«Είναι το Xanax που πήρε στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια. Οι τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις ήταν πεντακάθαρες. Το λάθος της είναι που οδηγούσε Porsche, είναι ξανθιά, είναι μια ευκατάστατη και επιτυχημένη γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό» είπε οΑπό την πλευρά του, οείπε πως«θα απολογηθεί την Τρίτη, θα λάμψει η αλήθεια. Μια κοπέλα που δεν έχει σχέση με δικαστήρια, έχει δύο παιδιά... δεν είναι στη μενταλιτέ της τα δικαστήρια. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινά 7 με 10 ίδια ατυχήματα. Για το αποτέλεσμα του αλκοτέστ, σφάλματα γίνονται».Για το αν οδηγούσε άλλος την Porsche, ο κ.είπε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Δεν υπήρξε εγκατάλειψη, ήταν χτυπημένη, σε σοκ και την πήγαν στο νοσοκομείο».άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος της για το σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.Η 45χρονη διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων.καθώς παραδέχθηκε ότιτο οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου μετέβη μετά το τροχαίο.Μετά τη δίωξη που άσκησε σε βάρος της ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια όπου και ζήτησε και έλαβεγια να προετοιμάσει την υπεράσπισή της. Σημειώνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τα οποία θα συμπληρωθούν στη δικογραφία.«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας»«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει»,«Ήταν σε σοκ, βγήκε από το αυτοκίνητο και την μάζεψε η φίλη της»,