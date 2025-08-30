Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά στο Λβιβ - Δείτε το βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Δολοφονία Λβιβ Κοινοβούλιο Βουλευτής Πρόεδρος Εκτέλεση Πυροβολισμοί Ντελιβεράς

Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά στο Λβιβ - Δείτε το βίντεο

Ο φερόμενος ως ντελιβεράς πυροβόλησε οκτώ φορές τον Ουκρανό βουλευτή Αντρίι Παρούμπι - Πλήρη διαλεύκανση υποσχέθηκε ο Ζελένσκι

Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου από δήθεν ντελιβερά στο Λβιβ - Δείτε το βίντεο
47 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός από πυρά ενός άγνωστου άντρα που προσποιούνταν τον ντελιβερά, έπεσε νωρίτερα σήμερα στο κέντρο του Λβιβστο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο



Νωρίτερα, η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Δράστης ήταν ένας άγνωστος άντρας, που προσποιούνταν τον ντελιβερά και έχει στηθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. 



Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Ακολουθούν ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς

Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
47 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης