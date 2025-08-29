Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Γερολιμένα Μάνης - Σε χαμηλή βλάστηση οι φλόγες
Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Γερολιμένα Μάνης - Σε χαμηλή βλάστηση οι φλόγες
Σε κοντινή απόσταση υπήρχαν σπίτια ωστόσο δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασης
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα