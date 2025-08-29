Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Γερολιμένα Μάνης - Σε χαμηλή βλάστηση οι φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
Μάνη Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά

Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Γερολιμένα Μάνης - Σε χαμηλή βλάστηση οι φλόγες

Σε κοντινή απόσταση υπήρχαν σπίτια ωστόσο δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασης

Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Γερολιμένα Μάνης - Σε χαμηλή βλάστηση οι φλόγες
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

