Κοζάνη: Σήμερα η θανάτωση και ο υγειονομικός ενταφιασμός 220 προβάτων λόγω ευλογιάς
Οι αρχές ζητούν από τους κτηνοτρόφους να αναφέρουν άμεσα τυχόν ύποπτα περιστατικά και να μην αποκρύπτουν στοιχεία
Σε καραντίνα έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες η περιοχή του Νομού Κοζάνης μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς προβάτων, με τις αρμόδιες αρχές να δρομολογούν τη θανάτωση και τον υγειονομικό ενταφιασμό των ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα όπου επιβεβαιώθηκε το περιστατικό.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη μονάδα στη Φτελιά του Δήμου Κοζάνης σήμερα (28/8) αναμένεται να θανατωθούν και να ενταφιαστούν υγειονομικά 220 πρόβατα, γεγονός που θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένες εταιρείες προκειμένου να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος διασποράς της ευλογιάς.
Κλιμάκια των υπηρεσιών βρίσκονται ήδη από χθες (27/8) στην περιοχή, προχωρώντας σε δειγματοληψίες και ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και σε ενημερώσεις προς τους παραγωγούς, ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα πιθανή εξάπλωση της νόσου. Η καραντίνα εφαρμόζεται σε ακτίνα 5 έως 20 χιλιομέτρων, με αυστηρή απαγόρευση μετακινήσεων ζώων.
Οι αρχές ζητούν από τους κτηνοτρόφους να αναφέρουν άμεσα τυχόν ύποπτα περιστατικά και να μην αποκρύπτουν στοιχεία, καθώς η άμεση επέμβαση αποτελεί το μοναδικό μέσο για τον περιορισμό της νόσου.
Για τη διαδικασία θανάτωσης και ενταφιασμού εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κονδύλι 30.000 ευρώ, ενώ τονίζεται ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα στήριξης.
