Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, το βράδυ της Τετάρτης.
H φωτιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη και οι φλόγες επεκτάθηκαν και στην ταράτσα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη, #Κερατσίνι Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
