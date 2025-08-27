Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, το βράδυ της Τετάρτης.

H φωτιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη και οι φλόγες επεκτάθηκαν και στην ταράτσα. 

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.






