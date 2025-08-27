Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες αδερφές μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου
Το γκαζάκι εξερράγη και τα δύο κορίτσια τραυματίστηκαν σε πρόσωπο και σώμα

Δύο ανήλικα κορίτσια, 10 και 12 ετών, τραυματίστηκαν από έκρηξη μικρής φιάλης υγραερίου στο σπίτι τους στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η έκρηξη σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι. Τα δύο κορίτσια, που είναι αδερφές, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου από τους γονείς τους.

Πρόκειται για αδέρφια που την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο της κατοικίας τους και τραυματίστηκαν σε πρόσωπο και σώμα. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματα είναι ελαφρά.

Στις δύο αδερφές παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς στα Επείγοντα.

Αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής παραμένουν οι συνθήκες της έκρηξης.



