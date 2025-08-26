Κλήρωση Eurojackpot 26/8/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 26/8/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή

Κλήρωση Eurojackpot 26/8/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (26/8), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 41.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 8, 14, 21, 26, 35 και 4, 8.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

