Συναγερμός για την εξαφάνιση 72χρονου στην Σκύδρα - βρέθηκαν ίχνη αίματος στο μηχανάκι του
Χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από την Σκύδρα που είχε πάει για ψώνια

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός 72χρονου άνδρα από το χωριό Δάφνη της Σκύδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό έχει εντοπιστεί το μηχανάκι του άνδρα, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη αίματος στο δίκυκλο το οποίο δεν έχει σημάδια από σύγκρουση.

Σημειώνεται ότι ο εξαφανισμένος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από την Σκύδρα που είχε πάει για ψώνια.

Η εξαφάνιση του 72χρονου έχει δηλωθεί από τους συγγενείς του οι οποίοι τόνισαν ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν, ούτε οικονομικές εκκρεμότητες.

