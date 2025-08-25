Προφυλακιστέοι οι Τούρκοι κατηγορούμενοι ως μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης
Η οργάνωση φέρεται να συντόνιζε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών σε Ελλάδα και Ισπανία
Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Αρχές κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.
Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ως μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης που συντόνιζε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών σε Ελλάδα και Ισπανία, κατά τη διάρκεια των σημερινών απολογιών τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί.
Ο βασικός ισχυρισμός που προέβαλλαν οι κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ότι είχαν αγοράσει τις πολυτελείς βίλες στην Αττική όπου και συνελήφθησαν με golden visa και είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας καθώς είναι Γκιουλενιστες, διωκόμενοι στην Τουρκία.
Σε ό,τι αφορά στα 34, 5 γραμμάρια χασίς που βρέθηκαν στην κατοχή τους, υποστήριξαν ότι ήταν για δική τους χρήση.
