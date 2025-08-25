Μία 14χρονη έχασε τις αισθήσεις ενώ κολυμπούσε στη Ζάκυνθο - Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»
Μία 14χρονη έχασε τις αισθήσεις ενώ κολυμπούσε στη Ζάκυνθο - Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»
Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της
Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας μία 14χρονη, που χθες το μεσημέρι κινδύνεψε να πνιγεί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καλαμάκι, στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε, ωστόσο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, απ' όπου διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο».
Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε αρχικά στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε, ωστόσο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς στην Κυλλήνη, απ' όπου διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο».
Για το περιστατικό, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, προχώρησε αρχικά στη σύλληψη των γονέων της 14χρονης για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν και οι δύο μαζί με την κόρη τους στη θάλασσα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα