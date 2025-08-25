Συνελήφθη 24χρονος που «χτυπούσε» μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη - Δείτε βίντεο από τη δράση του
Συνελήφθη 24χρονος που «χτυπούσε» μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη - Δείτε βίντεο από τη δράση του
Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε διαπράξει συνολικά τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ της περιοχής
Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν το απόγευμα της 19ης Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης. Ο νεαρός κατηγορείται για ληστείες σε μίνι μάρκετ της περιοχής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 18ης Αυγούστου ο 24χρονος, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε χρήματα από υπάλληλο μίνι μάρκετ και τράπηκε σε φυγή. Η υπόθεση συσχετίστηκε με άλλες καταγεγραμμένες ληστείες σε καταστήματα της περιοχής, ενώ από την αξιολόγηση στοιχείων και αποδεικτικών μέσων προέκυψε η εμπλοκή του.
Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Τη στιγμή της σύλληψης φορούσε τα ίδια παπούτσια που είχε και κατά τη διάρκεια της ληστείας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη.
Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε διαπράξει συνολικά τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ της Νέας Σμύρνης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.
