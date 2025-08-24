Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική ενισχύεται με 135 νέους πυροσβέστες
Πυροσβέστες Πυροσβεστική Γιάννης Κεφαλογιάννης

Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική ενισχύεται με 135 νέους πυροσβέστες

Η εκπαίδευση νέων στελεχών της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική ενισχύεται με 135 νέους πυροσβέστες
Με 135 νέους Πυροσβέστες ενισχύονται οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη την Ελλάδα, έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο «Χ» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως «φέτος, προχωρήσαμε και στη δημιουργία 4 νέων Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο».

Επίσης, επεσήμανε ότι «η δέσμευσή μας για την ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα γίνεται πράξη. Από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η νέα Μονάδα θα στελεχωθεί με 38 Πυροσβέστες, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στη συνολική μας στρατηγική για πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».



