Το κοριτσάκι στους Παξούς πνίγηκε σε πισίνα 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της
Το άτυχο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ενοικιαζόμενων δωματίων - Ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί - Συνελήφθησαν οι γονείς και ο παππούς
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στους Παξούς, το απόγευμα της Πέμπτης 22 Αυγούστου 2025, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών εντοπίστηκε νεκρό, ύστερα από αναζητήσεις που ξεκίνησαν όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της από την 24χρονη μητέρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι, το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα ενημέρωσε το Α.Τ. Παξών ότι η κόρη της, γεννηθείσα το 2021, είχε φύγει από το σπίτι τους. Περίπου στις 16:40, ο Διοικητής και αστυνομικοί του Τμήματος Παξών μετέβησαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες.
Το άτυχο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της, σε πισίνα ενοικιαζόμενων δωματίων. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.
Το κοριτσάκι ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.
Οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα, τον πατέρα, υπήκοο Αλβανίας, γεννηθέντα το 1996, καθώς και τον παππού της, επίσης υπήκοο Αλβανίας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η σορός της ανήλικης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Οι έρευνες συνεχίζονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων Αρχών.
