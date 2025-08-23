Το κοριτσάκι στους Παξούς πνίγηκε σε πισίνα 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της

Το άτυχο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ενοικιαζόμενων δωματίων - Ήταν το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί - Συνελήφθησαν οι γονείς και ο παππούς