Παξοί: Πώς έγινε η τραγωδία με την 4χρονη σε πισίνα - Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι γονείς και ο παππούς της
Παξοί: Πώς έγινε η τραγωδία με την 4χρονη σε πισίνα - Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι γονείς και ο παππούς της
Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν
Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής νεκρό σε πισίνα βίλας στους Παξούς, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.
Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.
Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.
Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.
Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.
Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Άμεσα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό του Κέντρου Υγείας Παξών, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα