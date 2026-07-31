Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Φωτιά τώρα στη Βοιωτία, καίγεται αγροτοδασική έκταση, εστάλη 112 για εκκένωση της Ξηρονομής
Eπιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρονομή και καίει αγροτοδασική έκταση.
Εστάλησαν, μάλιστα, και δύο μηνύματα από το 112 αρχικά για ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή και στη συνέχεια για εκκένωση του χωριού Ξηρονομή προς Ελλοπία.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Ελλοπία
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
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