Καιρός: Επιστρέφουν τα μελτέμια την Κυριακή - Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου .Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή…