Καιρός: Επιστρέφουν τα μελτέμια την Κυριακή - Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα
Καιρός: Επιστρέφουν τα μελτέμια την Κυριακή - Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα
Αύριο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35°C
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα σήμερα Σάββατο (23/8), με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Κρήτη να πλησιάζει τους 39°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου στους 38.9°C και ακολούθησε η Λίνδος στους 38.6°C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 72 από τους 539 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37°C σε 12 σταθμούς.
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές και αύριο Κυριακή με την θερμοκρασία σε πτώση. Συγκεκριμένα δεν θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35°C. Όπως τονίζει, μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.
Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 72 από τους 539 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37°C σε 12 σταθμούς.
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές και αύριο Κυριακή με την θερμοκρασία σε πτώση. Συγκεκριμένα δεν θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35°C. Όπως τονίζει, μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.
Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα
Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ.
✅Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου .Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη— Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 23, 2025
✅Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή… pic.twitter.com/d6hZQ3SnfM
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα