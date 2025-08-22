Ρομά ντύθηκε καλόγρια και πωλούσε σταυρούς δήθεν για καρκινοπαθή παιδιά στα Χανιά - Συνελήφθη για παρεμπόριο
Πολίτες που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ενημέρωσαν το αστυνομικό τμήμα Κισσάμου αστυνομικοί του οποίου την εντόπισαν, έκαναν την έρευνά τους και στη συνέχεια τη συνέλαβαν 

Ντύθηκε καλόγρια και προσπάθησε να εξαπατήσει πολίτες και τουρίστες στα Χανιά.

Ο λόγος για μια γυναίκα Ρομά που κυκλοφορούσε στην Κίσσαμο υποδυόμενη την καλόγρια, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Κρατώντας σταυρουδάκια, κομποσκοίνια υποτίθεται από το Άγιο Όρος, εικονίσματα αγίων και άλλα, προσπαθούσε να τα πουλήσει και μαζί να «πουλήσει παραμύθι» ότι τα έσοδα προορίζονταν για καρκινοπαθή παιδάκια.

Πολίτες που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ενημέρωσαν το αστυνομικό τμήμα Κισσάμου αστυνομικοί του οποίου την εντόπισαν, έκαναν την έρευνά τους και στη συνέχεια τη συνέλαβαν για αντιποίηση και παρεμπόριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ήταν από την Αθήνα και είχε πάει στην Κίσσαμο για το καλοκαίρι.

