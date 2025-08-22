Ρομά ντύθηκε καλόγρια και πωλούσε σταυρούς δήθεν για καρκινοπαθή παιδιά στα Χανιά - Συνελήφθη για παρεμπόριο

Πολίτες που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ενημέρωσαν το αστυνομικό τμήμα Κισσάμου αστυνομικοί του οποίου την εντόπισαν, έκαναν την έρευνά τους και στη συνέχεια τη συνέλαβαν