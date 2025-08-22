Με ιατρικές εξετάσεις θα πιστοποιείται αν είναι ανήλικοι οι ασυνόδευτοι που αιτούνται άσυλο

Θάνος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν την υπουργική απόφαση που καθορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες θα διαπιστώνεται αν είναι ανήλικοι, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες στις αρμόδιες υπηρεσίες