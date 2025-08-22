ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Έκλεψαν τάματα από Ιερά Μονή στη Ροδόπη
ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη Κομοτηνή Κλοπή Τάματα

Έκλεψαν τάματα από Ιερά Μονή στη Ροδόπη

Aπό την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος έκλεψαν περίπου είκοσι τάματα, σταυρούς, δαχτυλίδια και αλυσίδες

Έκλεψαν τάματα από Ιερά Μονή στη Ροδόπη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα και μιας αλλοδαπής γυναίκας που κατηγορούνται για κλοπή ταμάτων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε περιοχή της Ροδόπης και για αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήματος, αντίστοιχα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή την περασμένη Τετάρτη μετά απο καταγγελία πως αφαιρέθηκαν από την εικόνα περίπου είκοσι τάματα, σταυροί, δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.α. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην διάρκεια της οποίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη της κλοπής, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Λαμίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας εντόπισαν και συνέλαβαν μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατείχε δύο από τα κλεμμένα τάματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό - Ο χάρτης των τιμών ανά την Ελλάδα

Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας: 33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας, του πήραν το δίπλωμα

Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης