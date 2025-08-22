bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Έκλεψαν τάματα από Ιερά Μονή στη Ροδόπη
Έκλεψαν τάματα από Ιερά Μονή στη Ροδόπη
Aπό την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος έκλεψαν περίπου είκοσι τάματα, σταυρούς, δαχτυλίδια και αλυσίδες
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα και μιας αλλοδαπής γυναίκας που κατηγορούνται για κλοπή ταμάτων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε περιοχή της Ροδόπης και για αποδοχή - διάθεση προϊόντων εγκλήματος, αντίστοιχα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.
Η κλοπή έγινε αντιληπτή την περασμένη Τετάρτη μετά απο καταγγελία πως αφαιρέθηκαν από την εικόνα περίπου είκοσι τάματα, σταυροί, δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.α. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην διάρκεια της οποίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη της κλοπής, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Λαμίας.
Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας εντόπισαν και συνέλαβαν μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατείχε δύο από τα κλεμμένα τάματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό - Ο χάρτης των τιμών ανά την Ελλάδα
Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας: 33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας, του πήραν το δίπλωμα
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Η κλοπή έγινε αντιληπτή την περασμένη Τετάρτη μετά απο καταγγελία πως αφαιρέθηκαν από την εικόνα περίπου είκοσι τάματα, σταυροί, δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.α. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην διάρκεια της οποίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη της κλοπής, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχή της Λαμίας.
Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας εντόπισαν και συνέλαβαν μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κατείχε δύο από τα κλεμμένα τάματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό - Ο χάρτης των τιμών ανά την Ελλάδα
Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας: 33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας, του πήραν το δίπλωμα
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα