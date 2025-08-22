bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
«Αόρατοι» οι ηλικιωμένοι στο ΕΣΥ - Σημαντικό βήμα το πρώτο Ιατρείο Γηριατρικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Από τον Μάρτιο του 2023 λειτουργεί στο «Λαϊκό» το πρώτο Ιατρείο Γηριατρικής, που αξιολογεί ολιστικά ασθενείς άνω των 75 ετών με χρόνια προβλήματα
Παραγκωνισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας είναι οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας, με την φροντίδα τους να επαφίεται στα παιδιά τους ή σε άλλους φροντιστές.
Η διατήρηση ενός υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και η βελτιωμένη ποιότητα ζωής των πολιτών της τρίτης ηλικίας είναι «στα σπάργανα», με το σύστημα Υγείας να εστιάζει στη μεμονωμένη θεραπεία νοσημάτων που τυχόν έχουν.
Η ειδικότητα της γηριατρικής, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση γηριατρικών συνδρόμων είναι προωθημένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Ακόμη και τα Βαλκάνια και η Τουρκία έχουν εγκατεστημένη την ειδικότητα της γηριατρικής στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
