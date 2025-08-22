ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

«Αόρατοι» οι ηλικιωμένοι στο ΕΣΥ - Σημαντικό βήμα το πρώτο Ιατρείο Γηριατρικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλικιωμένοι ΕΣΥ Λαϊκό Νοσοκομείο

«Αόρατοι» οι ηλικιωμένοι στο ΕΣΥ - Σημαντικό βήμα το πρώτο Ιατρείο Γηριατρικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Από τον Μάρτιο του 2023 λειτουργεί στο «Λαϊκό» το πρώτο Ιατρείο Γηριατρικής, που αξιολογεί ολιστικά ασθενείς άνω των 75 ετών με χρόνια προβλήματα

«Αόρατοι» οι ηλικιωμένοι στο ΕΣΥ - Σημαντικό βήμα το πρώτο Ιατρείο Γηριατρικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Παραγκωνισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας είναι οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας, με την φροντίδα τους να επαφίεται στα παιδιά τους ή σε άλλους φροντιστές.

Η διατήρηση ενός υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και η βελτιωμένη ποιότητα ζωής των πολιτών της τρίτης ηλικίας είναι «στα σπάργανα», με το σύστημα Υγείας να εστιάζει στη μεμονωμένη θεραπεία νοσημάτων που τυχόν έχουν.

Η ειδικότητα της γηριατρικής, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση γηριατρικών συνδρόμων είναι προωθημένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Ακόμη και τα Βαλκάνια και η Τουρκία έχουν εγκατεστημένη την ειδικότητα της γηριατρικής στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης