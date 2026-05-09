Ο Κώστας Καζάκας εξήγησε πώς κατέληξε να μένει 30 χρόνια στην Κύπρο εξαιτίας της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
Ο ηθοποιός ανέφερε πως μετά από ένα τηλεφώνημά της άλλαξε όλη του η ζωή
Πώς κατέληξε να μένει στην Κύπρο επί τριάντα χρόνια εξαιτίας της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εξήγησε ο Κώστας Καζάκας.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Παρασκευή 8 Μαΐου και ανέφερε πως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τον πρότεινε για έναν ρόλο, ο οποίος του άλλαξε τη ζωή.
Ο Κώστας Καζάκας ξεκίνησε να λέει για την ενασχόλησή του με την υποκριτική: «Γι’ αυτό το "ατύχημα" ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Πήγε κατά λάθος σε μια ακρόαση που δεν θέλανε γυναίκες. Και της λέει ο σκηνοθέτης "Μου αρέσεις, ωραία φιγούρα, είσαι ωραία αλλά ψάχνω για έναν νεαρό κωμικό, άντρα ηθοποιό". Και θρασύτατη η Ελισάβετ του λέει "Σταμάτα να ψάχνεις, θα σου στείλω εγώ αύριο". Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει "Σου έκλεισα ραντεβού στο ξενοδοχείο Τιτάνια". Και λέω "Είσαι τρελή; Να πάω να κάνω τι στην Κύπρο;". "Γιατί έχεις δουλειά εδώ στην Αθήνα;»", μου λέει. Της λέω "Όχι". "Ε, τότε πήγαινε". Και πήγα».
Ο ηθοποιός ανέφερε πως εκείνη την περίοδο δεν ήταν παντρεμένος με τη σύντροφό του, ωστόσο η απόφαση για την Κύπρο πάρθηκε από κοινού, με τους δυο τους να δημιουργούν την οικογένειά τους εκεί: «Τότε δεν ήμουν καν παντρεμένος. Ήμασταν απλώς ζευγάρι. Και όταν λέω στη γυναίκα μου ότι "Πάω στην Κύπρο", μου λέει "Τι θες, να σε αφήσω μόνο σου σε νησί;". Λέω "Όχι, θα 'ρθεις στην Κύπρο". Τέλος πάντων. Πήγαμε στην Κύπρο, εκεί γεννηθήκανε τα παιδιά. Εκεί στήθηκε απ’ την αρχή μια ζωή», δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο Κώστας Καζάκας επισήμανε επίσης ότι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι το ίδιο πρόσωπο που έπαιξε ρόλο στην επιστροφή του στην Ελλάδα και στην τηλεόραση: «Αλλά η Ελισάβετ φρόντισε όμως να διορθώσει το "λάθος" της. Δεν ήταν λάθος, το λέω χαριτολογώντας. Το 2008 την πήρα εγώ ένα τηλέφωνο και της λέω "Ρε συ, νιώθω ότι κουράστηκα, νιώθω ότι θέλω να γυρίσω πίσω. Αν ακούσεις κάτι, αν…". Και μου λέει "Έχω ένα κείμενο που πήρα πριν λίγες μέρες. Έχει έναν Αλβανό, νομίζω ότι έχει γραφτεί για σένα". Έτσι γύρισα πίσω», εξομολογήθηκε.
