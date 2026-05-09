Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα

Στη σύλληψη
ενός 19χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω
και της Αγίας Βαρβάρας
.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε εξακριβώσεις στοιχείων, παρακολουθήσεις και δημιουργία προφίλ δράσης του νεαρού, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο 19χρονος εντοπίστηκε στο Αιγάλεω να κατέχει ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες ήταν ήδη διαχωρισμένες σε νάιλον συσκευασίες και έτοιμες προς πώληση. Ακολούθησε έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως «καβάτζα» για την απόκρυψη ναρκωτικών.
Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρονική συσκευή κένωσης αέρα, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μία μοτοσυκλέτα και κινητό τηλέφωνο.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.