ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Διακίνηση νακρωτικών Αιγάλεω Αγία Βαρβάρα

Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρονική συσκευή κένωσης αέρα, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μία μοτοσυκλέτα και κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών σε Αιγάλεω και Αγία Βαρβάρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός 19χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην ευρύτερη περιοχή του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε εξακριβώσεις στοιχείων, παρακολουθήσεις και δημιουργία προφίλ δράσης του νεαρού, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 19χρονος εντοπίστηκε στο Αιγάλεω να κατέχει ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες ήταν ήδη διαχωρισμένες σε νάιλον συσκευασίες και έτοιμες προς πώληση. Ακολούθησε έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως «καβάτζα» για την απόκρυψη ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρονική συσκευή κένωσης αέρα, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μία μοτοσυκλέτα και κινητό τηλέφωνο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης