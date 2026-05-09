ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
θερμοσίφωνας Ηράκλειο Σύλληψη

Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες στο Ηράκλειο

Εμπλέκεται σε τρεις περιπτώσεις κλοπών από ταράτσες, αφαιρώντας μπόιλερ νερού συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ ενώ στη συνέχεια τα πωλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης, αποκομίζοντας το παράνομο οικονομικό όφελος  των 367 ευρώ

Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες στο Ηράκλειο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες φαίνεται πως είχε βάλει στο στόχαστρο διαρρήκτης στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη του 37χρονου έγινε το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2026 σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με την κατηγορία περί κλοπής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις περιπτώσεις κλοπών από ταράτσες οικιών, αφαιρώντας μπόιλερ νερού συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ. Στη συνέχεια, τα πωλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που ανήλθε στα 367 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φυσίγγια, ενώ σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε ένα από τα αφαιρεθέντα μπόιλερ, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης