Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου: 30 χρόνια αναπάντητων ερωτημάτων και η σύμπτωση με άλλη γυναίκα στην Σαντορίνη
Η αγωνία του αδελφού της Ολυμπίας που δεν σταματά να αναζητά την αλήθεια και η νέα τροπή στην υπόθεση με τις αντιφατικές μαρτυρίες
Στις 11 Νοεμβρίου 1995, η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Το θρίλερ που ακολούθησε μετρά πλέον τρεις δεκαετίες, γεμάτες ερωτήματα και υποθέσεις, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια άκρη στην υπόθεση. Ο αδελφός της, που ποτέ δεν σταμάτησε να αναζητά την αδελφή του, εξακολουθεί να κρατά ζωντανή την ελπίδα και να αναζητά την αλήθεια.
Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, όταν η εκπομπή «Τούνελ» παρουσίασε νέα στοιχεία και αντιφάσεις που συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό. Η έρευνα αποκαλύπτει μια σειρά από αντιφατικές μαρτυρίες που ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από την εξαφάνιση της Ολυμπίας, και αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα για το ποιος θα μπορούσε να έχει λόγο να αποπροσανατολίσει την έρευνα τώρα που μπαίνει σε νέα μονοπάτια.
Αναζητώντας την Ολυμπία στη ΣαντορίνηΗ εκπομπή εστίασε στη Σαντορίνη, όπου νέες μαρτυρίες ήρθαν στην επιφάνεια. Σύμφωνα με έναν συγγενή της αγνοούμενης, η Ολυμπία ζούσε και ήταν παντρεμένη με δύο παιδιά στο νησί. Αυτή η πληροφορία, ωστόσο, αμφισβητήθηκε όταν το «Τούνελ» εντόπισε τον φερόμενο σύντροφο της Ολυμπίας, ο οποίος κατηγορηματικά διέψευσε τη σύνδεση της γυναίκας που ζούσε στη Σαντορίνη με την αγνοούμενη.
Η σύμπτωση με άλλη γυναίκα στην ΣαντορίνηΗ εκπομπή κατάφερε να εντοπίσει μια γυναίκα με το όνομα Ολυμπία στη Σαντορίνη, η οποία είχε κοινά χαρακτηριστικά με την αγνοούμενη. Η γυναίκα αυτή, μια φιλόλογος που εργαζόταν σε τουριστικό πρακτορείο, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ήταν η Ολυμπία που αναζητούσαν. Η σύμπτωση της ονομασίας και της επαγγελματικής πορείας έφερε για λίγο αναστάτωση, αλλά η γυναίκα ξεκαθάρισε την κατάσταση.
Ερωτήματα για την στάση του συγγενικού προσώπουΤο πιο αναπάντητο ερώτημα παραμένει η στάση ενός συγγενικού προσώπου της Ολυμπίας, το οποίο για άγνωστο λόγο υιοθέτησε τη φήμη ότι η Ολυμπία ζούσε στη Σαντορίνη και την διακίνησε ως «εξομολόγηση». Αυτό το γεγονός δημιουργεί αναταράξεις και ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν στη διάδοση της πληροφορίας αυτής.
Το επόμενο βήμα του αδελφού της ΟλυμπίαςΟ αδελφός της Ολυμπίας, μετά από 30 χρόνια αναζητήσεων, ετοιμάζει το επόμενο καθοριστικό βήμα: σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αναστάσιο Ντούγκα, θα καταθέσει νέα αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Στόχος του είναι η πλήρης επανεξέταση της υπόθεσης από μηδενική βάση, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τελειώσει το θρίλερ.
Νέες μαρτυρίες για χρήση προσωπικών στοιχείων της ΟλυμπίαςΚατά τη διάρκεια της εκπομπής, νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως, υποστηρίζοντας ότι προσωπικά στοιχεία της Ολυμπίας χρησιμοποιούνται από άτομα εκτός της οικογένειάς της.
Η εκπομπή θα διερευνήσει και αξιολογήσει την εγκυρότητα αυτών των νέων σοβαρών δεδομένων, προσφέροντας έτσι μια νέα διάσταση στην υπόθεση. Αυτό το μυστήριο παραμένει ανοιχτό, με πολλές αναπάντητες ερωτήσεις και κάθε μέρα να φέρνει νέες αποκαλύψεις. Ο αδελφός της Ολυμπίας όπως λέει ο ίδιος δεν θα σταματήσει μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να βρεθεί η γυναίκα που χάθηκε εκείνο το πρωινό του Νοεμβρίου του 1995.
