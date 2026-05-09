Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου: 30 χρόνια αναπάντητων ερωτημάτων και η σύμπτωση με άλλη γυναίκα στην Σαντορίνη

Νέες μαρτυρίες για χρήση προσωπικών στοιχείων της Ολυμπίας

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως, υποστηρίζοντας ότι προσωπικά στοιχεία της Ολυμπίας χρησιμοποιούνται από άτομα εκτός της οικογένειάς της.Η εκπομπή θα διερευνήσει και αξιολογήσει την εγκυρότητα αυτών των νέων σοβαρών δεδομένων, προσφέροντας έτσι μια νέα διάσταση στην υπόθεση. Αυτό το μυστήριο παραμένει ανοιχτό, με πολλές αναπάντητες ερωτήσεις και κάθε μέρα να φέρνει νέες αποκαλύψεις. Ο αδελφός της Ολυμπίας όπως λέει ο ίδιος δεν θα σταματήσει μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να βρεθεί η γυναίκα που χάθηκε εκείνο το πρωινό του Νοεμβρίου του 1995.